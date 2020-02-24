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Acı biberli ve tarçınlı tartölet

Misafir sofralarınızı süsleyecek tatlılardan biri de tartölet. Eşsiz lezzetli tartölet güzel görüntüsüyle sofranıza renk katacak. Farklı bir lezzet arıyorsanız acı biberli ve tarçınlı tartölet tarifini mutlaka denemelisiniz.
Acı biberli ve tarçınlı tartölet
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



180 gram margarin



2 çorba kaşığı toz şeker



Bir tutam tuz



2 adet yumurtanın akı



İki buçuk su bardağı un



Yarım su bardağı kakao



1 çay kaşağı tarçın



Bir tutam acı pul biber



Kreması için:



İki buçuk su bardağı süt



4 çorba kaşığı toz şeker



3 çorba kaşığı un



2 paket vanilya



1 paket labne peyniri



Üzerine:



200 gram ahududu


YAPILIŞI

Hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurun. Daha sonra 8 eşit parçaya ayırın. Her birini yarım cm kalınlığında açın ve küçük tart kalıplarının içine, kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Kabarmalarını önlemek için ortalarına çatalla delikler açın. Üzerlerine uygun boyutlarda kesilmiş yağlı kağıt yerleştirin. Yağlı kağıdın üzerine nohut veya kuru fasulye yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Daha sonra yağlı kağıdı ve bakliyatı kaldırıp 10 dakika daha pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın. Kreması için süt, şeker ve unu bir tencereye koyup, topak kalmayana dek iyice karıştırın. Ocağa oturtun ve kıvam alana dek karıştırarak pişirin. Kremayı ocaktan alın ve hafif ılınınca labne peyniriyle ve vanilyayı ekleyip tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tamamen soğuduktan sonra bir sıkma torbasına alın ve pişirdiğiniz hamurların içine doldurun. Üzerlerine ahududu yerleştirerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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