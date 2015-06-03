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Ayvalı Tart Tatin

Ayvalı Tart Tatin
  • 6-8 Kişilik
  • Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-6 adet ayva (kalıbın büyüklüğüne göre ayva miktarı azalıp artabilir)

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz

2 çorba kaşığı tereyağı

Hamur için: 2+3/4 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

200 gram tereyağı (küçük küp şeklinde doğranmış)

1/4 su bardağı buzlu su

YAPILIŞI

HAMUR için tüm malzemeyi derin bir kabın içinde yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edip, streç filme sarın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. 24 cm'lik kek kalıbına toz şeker serpin. Üzerine tereyağını ekleyip kısık ateşe oturtun. Toz şeker karamelize olmaya başladığında, kabukları soyulup elma dilimi şeklinde doğranmış ayvaları dizin ve limon suyuyla, tuzu katın. Ayvalar suyunu bırakıp, karamelin rengi koyulaşana dek kısık ateşte pişirin. Hamuru, unlanmış tezgah üzerinde açın. Kalıptaki ayvaların üzerini örtecek şekilde hafifçe bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Daha sonra kalıbı ters çevirerek servis tabağına alın. Arzuya göre krema ile servis yapın.
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