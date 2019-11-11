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Bitter ganajlı krokanlı tart tarifi

Krokan, ceviz, badem veya yer fıstığı gibi kuruyemişlerle yapılan, düz, kırılmış sert parçalarından oluşan bir tür şekerlemedir. Bu şekerlemeyi ise evde yapmak mümkün kolay tarifi ile bitter ganajlı krokanlı tart
Bitter ganajlı krokanlı tart tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Vejetaryen, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Ganaj için: 180 gram bitter çikolata



1 paket (200 ml) krema



Tart hamuru için:



2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tepeleme tereyağı



Bir buçuk su bardağı un



2 çorba kaşığı tepeleme pudraşekeri



4 tatlı kaşığı kakao



1 adet yumurta, bir tutam tuz



Krokan için: 1 su bardağı tozşeker



Yarım su bardağı çiğ badem



Yarım su bardağı çiğ fındık


YAPILIŞI

Ganaj için kremayı küçük bir kaba alıp ocağa oturtun. Çikolataları kırıp cam bir kaba alın. Krema kaynamaya başladığında çikolata parçalarının üzerine dökün. Bir dakika kadar dinlendirin ve çırpıcı yardımıyla homojen bir karışım olana kadar karıştırın. Oda sıcaklığında arada bir karıştırarak soğumasını bekleyin. Tart hamuru için bir kapta un ve tereyağını iyice yoğurun. Daha sonra içine kakao ve pudraşekerini eleyerek ekleyin. Yumurta ve tuz katıp hamur halini alana kadar yoğurun. Streç film ile sarın ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 6 parçaya ayırın ve 1 cm inceliğinde olacak şekilde merdane yardımıyla açın. Hamurları 7-8 cm çapında yağlanmış tart kalıplarının içine kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin ve fazla kısmını kesin. Tüm tart kalıplarını hazırladıktan sonra hamurlarda çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıp sertleşene kadar pişirin. Krokan için badem ve fındığı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine birbirine yakın ve düz bir şekilde yerleştirin. Şekeri küçük bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karamel rengi alana dek eritin. Erimiş şekeri bekletmeden kuruyemişlerin üzerine yayıp birkaç saat soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra elinizle ufak parçalar halinde kırın. Soğumuş tart hamurlarının üzerine hazırladığınız ganajı ister kaşık, ister sıkma torbası kullanarak yerleştirin. Kırdığınız krokan parçalarıyla süsleyerek servis edin.

Aşçı: Melis Çolak

PÜF NOKTASI

Tart hamurunu iki yağlı kağıt arasında açmak işinizi kolaylaştırır. Bu tarifi büyük tart kalıbında da hazırlayabilirsiniz.
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