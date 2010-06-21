Cevizli Karamelli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için, çukur bir kabın içerisinde yumurta sarısı, tozşeker, oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını elinizle iyice karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurun. Hamurun üzerini örterek, 20 dakika kenarda bekletin. Hamuru 36 eşit parçaya ayırıp, elinizle yuvarlayın ve üzerine merdane ile bastırarak tartöletlerin içini kaplayacak büyüklüğe getirin. Kalıpların içerisine yerleştirin ve kenar kısımlarını düzeltin. 180 dereceye ayarlanmış fırında tartöletleri pembeleşinceye kadar pişirip, fırından çıkarın. Kenarda bekletin. Karamel sos için tozşekeri kısık ateş üzerinde, küçük bir tencerenin içerisinde tahta kaşıkla karıştırın. Şeker önce sulanıp, sonra karamel rengini alınca kremayı hızlıca yanık şekerin içine atıp, hızlıca karıştırın (kısık ateşte). Cevizleri içerisine atıp, birkaç dakika daha sosu kaynatın. Tencereyi kenara alıp, 10 dakika bekletin. Tartöletlerin içerisine kaşıkla karamelli sosu doldurup, üzerlerine birer adet ceviz yerleştirin. Soğuduktan sonra servis yapın.