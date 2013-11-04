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Çikolatalı Fındıklı Tart

Çikolatalı Fındıklı Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı toz şeker

120 gram tereyağı

İki buçuk çorba kaşığı soğuk su



Üzeri için:

45 gram tereyağı

1 paket (80 gram) bitter çikolata

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 adet vanilya çubuğu

Bir tutam tuz

2 su bardağı kırık fındık

YAPILIŞI

Un ve tuzu derin bir kaba eleyin. Toz şeker, tereyağı ve suyu ekleyip, iyice karıştırın. Hazırladığınız hamuru streç filme sarın ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. 22x 22 cm ebadındaki yağlanmış tart kalıbına kenarları kaplayacak şekilde hamuru elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Dolgu maddesi için tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta ve toz şekeri birlikte mikserle iyice çırpın. Vanilya çubuğunu ortadan kesip, tohum kısımlarını çıkarın ve yumurtalı karışımın içine katın. Tuz, fındık ve eritilmiş çikolatayı katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Pişirdiğiniz tartın içine bu karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra çilek ve çikolata ile süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz payı, küçük kalıplarda da pişirebilirsiniz
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