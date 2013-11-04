Çikolatalı Mini Cupcake

Hamur için çikolatayı benmari usulü eritin ve bir kenara alın. Kakao ve suyu derin bir kapta topaklanmayacak şekilde karıştırın. Yumurta, esmer şeker ve vanilyayı ayrı bir kapta çırpın. Eritilmiş çikolata, karbonat ve unu ekleyin. Kakaolu suyu da katıp, tüm malzemeyi iyice karıştın. Karışımı yağlanmış mini muffin kalıplarının yarısına kadar paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Süslemesi için krema, tereyağı, kakao ve tozşekeri bir tencerede,orta ateşte ısıtın. Toz şeker iyice eriyince tencereyi ocaktan alıp, içine çikolata ve badem aromasını katın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesin ve ortasındaki tohum kısımlarını da karışıma ilave edin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın ve karışımın sertleşmesi için buzdolabında 45 dakika bekletin. Sıkma torbasına doldurun ve soğumuş cup cakelerin üzerine dilediğiniz şekilde sıkın. Renkli şekerlemeler ile süsleyip, servis yapın.