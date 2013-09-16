Çikolatalı Tart

Tart hamuru için un, pudra şekeri ve karbonatı derin bir kaba eleyin. Tereyağını küp kesip, ilave edin. Yumurta ekleyip, elinizle yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Düz bir zemine un serpip, hamuru merdane ile yarım parmak kalınlığında açın. Su bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Yağlanmış küçük tart kalıplarına hamurları elinizle yerleştirin. Çatalla üzerine delikler açın. Her bir tartın üzerine bir parça yağlı kağıt yerleştirin. İçlerine 4-5 adet nohut veya fasulye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde, kremayı kaynatın. Ocaktan alıp, kıyılmış çikolata ekleyin. Devamlı karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Başka bir kaba alıp, ılındıktan sonra tart kalıplarına pay edin. Buzdolabına alıp, 1 saat dinlendirin. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.