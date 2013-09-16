DETAYLI ARA
Sofra / Tartlar ve Kişler / Çikolatalı Tart

Çikolatalı Tart

Çikolatalı Tart
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı+1 çay kaşığı karbonat

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta



Krema için:

Yarım su bardağı krema (100 gram)

1 paket (80 gram) sütlü çikolata

1 paket (80 gram) bitter çikolata



Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Tart hamuru için un, pudra şekeri ve karbonatı derin bir kaba eleyin. Tereyağını küp kesip, ilave edin. Yumurta ekleyip, elinizle yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Düz bir zemine un serpip, hamuru merdane ile yarım parmak kalınlığında açın. Su bardağının ağzı ile yuvarlaklar çıkarın. Yağlanmış küçük tart kalıplarına hamurları elinizle yerleştirin. Çatalla üzerine delikler açın. Her bir tartın üzerine bir parça yağlı kağıt yerleştirin. İçlerine 4-5 adet nohut veya fasulye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde, kremayı kaynatın. Ocaktan alıp, kıyılmış çikolata ekleyin. Devamlı karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. Başka bir kaba alıp, ılındıktan sonra tart kalıplarına pay edin. Buzdolabına alıp, 1 saat dinlendirin. Pudra şekeri serpip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tartın üzerine yerleştirilen nohut veya fasulye, hamura ağırlık yaparak hamurun pişerken kenarlarının yayılmasını engeller.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında Şeftali
Fırında Şeftali
Karamelli Pişmeyen Turta
Karamelli Pişmeyen Turta
Elmalı Tart
Elmalı Tart
Limon Dolgulu Tartöletler
Limon Dolgulu Tartöletler
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kabaklı Kiş
Kabaklı Kiş
Asma Yapraklı Sarma Börek
Asma Yapraklı Sarma Börek
Erikli Salata
Erikli Salata

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN