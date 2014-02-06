Çilekli Kare Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı un
150 gram margarin
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı toz şeker
1 tutam tuz
1 paket vanilya
1 paket (80 gram) beyaz çikolata
Üzeri için:
3 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı krema
2 çorba kaşığı toz şeker
100 gram çilek
Süslemek için:
5-6 adet çilek
Nane yaprağı
YAPILIŞI
Hamur için, oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini unla karıştırdıktan sonra toz şekeri ekleyin. Bu arada başka bir kap içinde çırptığınız yumurtaya, tuz ve vanilyayı ekledikten sonra ilk karışıma ilave edip bir hamur elde edin. Hamuru buzdolabında üstü örtülü olarak yarım saat dinlendirip hafifçe yağlanmış kare bir kalıba elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip kalıptan çıkarttığınız tartın üzerine eşit miktarda sürün. Diğer tarafta tartın üstü için süzme yoğurt, krema, toz şeker ve çileği blendırdan geçirin. Tartın üzerindeki beyaz çikolatanın üzerine sürün. Tane çilek ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.