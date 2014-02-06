Çilekli Kare Tart

Hamur

için, oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini unla karıştırdıktan sonra toz şekeri ekleyin. Bu arada başka bir kap içinde çırptığınız yumurtaya, tuz ve vanilyayı ekledikten sonra ilk karışıma ilave edip bir hamur elde edin. Hamuru buzdolabında üstü örtülü olarak yarım saat dinlendirip hafifçe yağlanmış kare bir kalıba elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip kalıptan çıkarttığınız tartın üzerine eşit miktarda sürün. Diğer tarafta tartın üstü için süzme yoğurt, krema, toz şeker ve çileği blendırdan geçirin. Tartın üzerindeki beyaz çikolatanın üzerine sürün. Tane çilek ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.