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Çilekli Kare Tart

Çilekli Kare Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı un

150 gram margarin

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 paket vanilya

1 paket (80 gram) beyaz çikolata

Üzeri için:

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 çorba kaşığı krema

2 çorba kaşığı toz şeker

100 gram çilek

Süslemek için:

5-6 adet çilek

Nane yaprağı

YAPILIŞI

Hamur için, oda sıcaklığında beklettiğiniz margarini unla karıştırdıktan sonra toz şekeri ekleyin. Bu arada başka bir kap içinde çırptığınız yumurtaya, tuz ve vanilyayı ekledikten sonra ilk karışıma ilave edip bir hamur elde edin. Hamuru buzdolabında üstü örtülü olarak yarım saat dinlendirip hafifçe yağlanmış kare bir kalıba elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip kalıptan çıkarttığınız tartın üzerine eşit miktarda sürün. Diğer tarafta tartın üstü için süzme yoğurt, krema, toz şeker ve çileği blendırdan geçirin. Tartın üzerindeki beyaz çikolatanın üzerine sürün. Tane çilek ve nane yaprağıyla süsleyip servis yapın.

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