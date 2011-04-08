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Çilekli Kivili Tart

Çilekli Kivili Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı zeytinyağı

10 çorba kaşığı un

Yarım limonun rendelenmiş

kabuğu, bir tutam tuz

1 paket sade pasta kreması

(üzerindeki tarife göre hazırlanmış)

Üzerine:Çilek ve kivi

YAPILIŞI

Öncelikle tart hamuru için, yağ, yoğurt, yumurta sarısı, pudra şekeri, vanilya, bir tutam tuz ve limon kabuğunu karıştırın. Karışıma yavaş yavaş un ekleyin. Hazırladığınız yumuşak hamuru, streç folyoya sarıp, buzdolabında 1 saat bekletin. 26 cm çapındaki tart kalıbını yağlayıp unlayın. Dinlenen hamuru merdane ile açın. Kenarlarını kaplayacak şekilde tart kalıbına yerleştirin. Üzerini çatal yardımı ile delip, toz şeker serpin. Önceden 20 dakika ısıtılmış 125 derece fırında 25 dakika pişirin. Bu sırada çilekleri ayıklayıp ikiye bölün. Kivileri soyup dilimleyin. Fırından aldığınız tartın üzerine, tarifine göre hazırladığınız pasta kremasını sürün ve meyveleri istediğiniz gibi dizin. Soğuk servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz meyvelerin üzerine çilekli jöle de ekleyebilirsiniz.
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