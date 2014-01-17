Çilekli Tartölet

Sofra Tarifi

Hamur için: 2 su bardağı un 100 gram tereyağı Bir tutam tuz Krema için: 2 bu bardağı soğuk süt 1 çorba kaşığı un 1 çorba kaşığı nişasta 3 çorba kaşığı toz şeker 1 paket vanilya Jöle için: 1 paket tart jölesi 2 çorba kaşığı toz şeker Yarım çay bardağı su 7-8 adet çilek Üzeri için: 2-3 çorba kaşığı krema 6 adet çilek

YAPILIŞI

Hamur için un, tereyağı ve bir tutam tuzu karıştırarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru 6 eşit parçaya bölün. Tartölet kalıplarını yağlayıp içlerine yağlı kağıt yerleştirin. Hamurları tartölet kalıpları kadar açıp içlerine yerleştirin. Kalıpları buzdolabında 1 saat bekletin. Tartöletlerin kabarmaması için kalıpların içine yağlı kağıt serip bakliyat yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Kalıpların içindeki yağlı kağıt ve bakliyatı çıkartıp 15 dakika daha pişirin. Kalıpları soğumaya bırakın. Krema için süt, un, nişasta, tozşeker ve vanilyayı bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Soğuduktan sonra tartlara paylaştırın. Çilekleri suyla birlikte blendırdan geçirin. Tart jölesini şekerle karıştırın. Üzerine çilek püresini ekleyin. Kısık ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Jöleyi kremaların üzerine dökün. Jöle donduktan sonra üzerlerini krema ve çilekle süsleyip servis yapın.