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Dondurmalı Tartölet

Dondurmalı Tartölet
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kutu Çilek-Kaymak Dondurma

125 gram margarin

Yarım paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı yoğurt

10 çorba kaşığı un n Tuz

4 paket (80 gramlık) bitter çikolata

7-8 adet küçük boy hazır brownie

YAPILIŞI

Eritilip soğutulmuş margarin, kabartma tozu, yoğurt ve tuzu iyice karıştırın. Üzerine unu eleyip, ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Daha sonra merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Tartölet kalıplarının içini yağlayıp unlayın. Açtığınız hamurdan yuvarlak parçalar kesip tartölet kalıplarını içine yerleştirin. Kalıpların taban kısmına çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, hamurlar pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduğunda kalıptan çıkarın. Çikolataları benmari usulü eritip, ufalanmış brownielerle karıştırın. Karışımı tartöletlerin ortalarına pay edin Ortalarına dondurma topları yerleştirip, servis yapın.
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