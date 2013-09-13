Dondurmalı Tartölet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eritilip soğutulmuş margarin, kabartma tozu, yoğurt ve tuzu iyice karıştırın. Üzerine unu eleyip, ele yapışmayacak bir hamur elde edin. Daha sonra merdaneyle yarım cm kalınlığında açın. Tartölet kalıplarının içini yağlayıp unlayın. Açtığınız hamurdan yuvarlak parçalar kesip tartölet kalıplarını içine yerleştirin. Kalıpların taban kısmına çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, hamurlar pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduğunda kalıptan çıkarın. Çikolataları benmari usulü eritip, ufalanmış brownielerle karıştırın. Karışımı tartöletlerin ortalarına pay edin Ortalarına dondurma topları yerleştirip, servis yapın.