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Elmalı Tart

Elmalı Tart
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2-3 adet elma

8 adet milföy hamuru

1 su bardağı süt

100 ml krema

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı bal



ÜZERI İÇİN: Tarçın

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin ve merdane yardımıyla hafifçe inceltin. Porsiyonluk kalıplardan biraz daha büyükçe kalıpların içlerine, kenarlarını da kaplayacak şeklide 2'şer adet milföy hamurunu yerleştirin. Varsa sarkan kenarlarını düzeltip, çatal yardımıyla tabanlarına delikler açın. Ayrı bir yerde elmaları varsa mandolin ile yoksa bıçak yardımıyla önce ortadan ikiye kesin sonra elma dilimi şeklinde ve incecik dilimleyin. Kararmaması için limonlu suya atın. Daha sonra rahat şekil vermek için kaynar suya atın ve 10-15 saniye sonra çıkarıp kurulayın. Milföylerin üzerilerine dizip, gül şekli verin. Başka bir yerde süt, krema, yumurta, yumurta sarısı ve balı çırpın. Elmaların aralarını dolduracak şekilde kalıplara boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Üzerlerine tarçın serpip servis yapın.
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