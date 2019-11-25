Elmalı tart

6 çorba kaşığı tozşekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin ve orta boy kelepçeli bir kalıba yayın. Üzerine kabukları temizlenip dilimlenmiş elma yerleştirin. Ayrı bir yerde yumurta ve 1 su bardağı tozşekeri iyice çırpıp, un, süt, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip iyice karıştırın. Eritilmiş margarin ilave edip karıştırmaya devam edin. Hamuru elmaların üzerine döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından alıp, 1 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, kelepçeyi çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın