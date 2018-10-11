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Fırında Şeftali

Fırında Şeftali
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet küçük boy sert şeftali

2 çorba kaşığı tozşeker

1 çay kaşığı iri çekilmiş

karabiber

YAPILIŞI

Şeftalileri, üzerlerini kapatacak kadar suda 2-3 dakika haşlayıp kabuklarını soyun. Dik olarak ikiye ayırın. Fırın kabına içleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Şeker ile şeftalileri örtün. Şeker eriyip sulanıncaya kadar 2-3 saat bekletin. Karabiberi meyvelerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzerinin hafif kızarması için 10-12 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı dilerseniz kaymakla da sunabilirsiniz
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