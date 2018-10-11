Fırında Şeftali

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeftalileri, üzerlerini kapatacak kadar suda 2-3 dakika haşlayıp kabuklarını soyun. Dik olarak ikiye ayırın. Fırın kabına içleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Şeker ile şeftalileri örtün. Şeker eriyip sulanıncaya kadar 2-3 saat bekletin. Karabiberi meyvelerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzerinin hafif kızarması için 10-12 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.