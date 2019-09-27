İncirli kakaolu minik tart tarifi

Un, tereyağı, pudraşekeri, yumurta, kakao, tuz ve blenderden geçirilip püre haline getirilmiş inciri derin bir kaba alın ve iyice yoğurun. Hamurdan 6 eşit beze koparıp 20 dakika dinlendirin. Hamuru 3 cm kalınlığında açıp, tart kalıpları büyüklüğünde kesin. Daha sonra yağlanmış veya yağlı kağıtla kaplanmış tart kalıplarına yerleştirip, üzerinden çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin. Krema için un, tozşeker ve sütü tencereye alıp, koyu muhallebi kıvamı alana dek karıştırarak pişirin. Damla sakızı ekleyip ocaktan alın. Sürekli karıştırarak ılınmasını sağlayın. Labne peyniri ilave edip çırpın. Kremayı tartların içlerine pay edin. Üzerlerine doğranmış incir yerleştirip, pudraşekeri serperek servis yapın.