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İncirli kakaolu minik tart tarifi

Bugün çay saati için farklı bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Tam kıvamında hazırlanan tart hamuru ve taze meyvelerle incirli kakaolu minik tart tarifi
İncirli kakaolu minik tart tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 6 adet incir



● Hamuru için: 4 adet kurutulmuş incir



● 2 su bardağı elenmiş un



● 200 gram tereyağ



ı ● 2 adet yumurta



● 3 çorba kaşığı pudraşekeri



● 2 çorba kaşığı kakao



● Bir tutam tuz



● Krema için: 3 çorba kaşığı un



● Bir buçuk su bardağı süt



● 1 su bardağı tozşeker



● 1 paket damla sakızı



● 3 çorba kaşığı labne peyniri



● Üzeri için: Pudraşekeric


YAPILIŞI

Un, tereyağı, pudraşekeri, yumurta, kakao, tuz ve blenderden geçirilip püre haline getirilmiş inciri derin bir kaba alın ve iyice yoğurun. Hamurdan 6 eşit beze koparıp 20 dakika dinlendirin. Hamuru 3 cm kalınlığında açıp, tart kalıpları büyüklüğünde kesin. Daha sonra yağlanmış veya yağlı kağıtla kaplanmış tart kalıplarına yerleştirip, üzerinden çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Fırından alıp soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin. Krema için un, tozşeker ve sütü tencereye alıp, koyu muhallebi kıvamı alana dek karıştırarak pişirin. Damla sakızı ekleyip ocaktan alın. Sürekli karıştırarak ılınmasını sağlayın. Labne peyniri ilave edip çırpın. Kremayı tartların içlerine pay edin. Üzerlerine doğranmış incir yerleştirip, pudraşekeri serperek servis yapın.

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