Işkınlı Crumble Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 UN, tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alın. Yumurtayı çırpın ve yarısını unun üzerine ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru yağlanmış orta boy tart kalıbına yayın. 2 Harç için küp doğranmış ışkın, su ve toz şekeri tencereye alıp, pişirin. 3 Crumble için tereyağını tencerede eritip ocaktan alın. Un, toz şeker ve maya ekleyip karıştırarak hamur elde edin. Tart kabındaki hamurun üzerine ışkınlı harcı yayın. Üzerine crumble hamurunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.