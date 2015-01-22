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Işkınlı Crumble Tart

Işkınlı Crumble Tart
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından 3 çorba kaşığı eksik un

4 çorba kaşığı tereyağı (60 gram)

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 adet yumurta



Harç için:100 gram kabukları ayıklanmış ışkın

Yarım su bardağı su

5 çay kaşığı tozşeker



Crumble için:

150 gram tereyağı

Yarım su bardağı+1 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı toz şeker

5 gram instant maya

YAPILIŞI

1 UN, tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alın. Yumurtayı çırpın ve yarısını unun üzerine ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru yağlanmış orta boy tart kalıbına yayın. 2 Harç için küp doğranmış ışkın, su ve toz şekeri tencereye alıp, pişirin. 3 Crumble için tereyağını tencerede eritip ocaktan alın. Un, toz şeker ve maya ekleyip karıştırarak hamur elde edin. Tart kabındaki hamurun üzerine ışkınlı harcı yayın. Üzerine crumble hamurunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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