Işkınlı Crumble Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağından 3 çorba kaşığı eksik un
4 çorba kaşığı tereyağı (60 gram)
4 çorba kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
Harç için:100 gram kabukları ayıklanmış ışkın
Yarım su bardağı su
5 çay kaşığı tozşeker
Crumble için:
150 gram tereyağı
Yarım su bardağı+1 çorba kaşığı un
Yarım su bardağı toz şeker
5 gram instant maya
YAPILIŞI
1 UN, tereyağı ve pudra şekerini bir kaba alın. Yumurtayı çırpın ve yarısını unun üzerine ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru yağlanmış orta boy tart kalıbına yayın. 2 Harç için küp doğranmış ışkın, su ve toz şekeri tencereye alıp, pişirin. 3 Crumble için tereyağını tencerede eritip ocaktan alın. Un, toz şeker ve maya ekleyip karıştırarak hamur elde edin. Tart kabındaki hamurun üzerine ışkınlı harcı yayın. Üzerine crumble hamurunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.