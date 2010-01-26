Ispanak Püreli Kiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı
2 çorba kaşığı margarin
2 çorba kaşığı un
Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz
150 gram gravyer peyniri
Kiş için:
2 su bardağı un
150 gram tereyağı
Üç buçuk çorba kaşığı su
1 çay kaşığı tuz
3 adet yumurta sarısı
YAPILIŞI
Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.
Kiş için: UN ve tereyağını bir kapta yoğurun. Su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.
PÜF NOKTASI
Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat ve 1 çorba kaşığı krema da püreye çok yakışacaktır.