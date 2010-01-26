Ispanak Püreli Kiş

Sofra Tarifi

1 kg ayıklanmış ıspanak yaprağı 2 çorba kaşığı margarin 2 çorba kaşığı un Yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı tuz 150 gram gravyer peyniri Kiş için: 2 su bardağı un 150 gram tereyağı Üç buçuk çorba kaşığı su 1 çay kaşığı tuz 3 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp, doğrayın. Unla margarini kavurun. Ispanak yapraklarını içine atın. İyice karıştırın. 1 çay bardağı sıcak suyla 1-2 taşım kaynatın. Süt ve tuzu ilave edin. İyice suyunu çekince altını kapatın ve rendelenmiş gravyeri ilave edin.

Kiş için: UN ve tereyağını bir kapta yoğurun. Su, tuz, yumurta sarısı ekleyip tekrar yoğurun. Tartölet kalıplarına yerleştirin ve 175 derece ısıtılmış fırında pişirin. Ispanak püresini, kalıplardan çıkardığınız kişlere yayın. Servis yaparken tekrar fırınlayın.