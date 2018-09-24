Karamelli Pişmeyen Turta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tartın tabanı için hurmaları küçük parçalara ayırıp mutfak robotuna alın. Kalan malzemeyi üzerine ilave edip birlikte çekin. Malzemeler birbirine yapışıp hamur haline gelene kadar çekmeye devam edin. Daha sonra küçük boy bir tart kalıbına elinizle bastırarak yerleştirin. Soğuması için buzdolabında birkaç saat bekletin.Karamel için muz, hurma, bal ve hindistan cevizi kremasını mutfak robotunda püre haline getirin. Soğuk beklettiğiniz tartın üzerine bu karameli yayın. Üzerine çiğ kuru yemişleri ekleyerek servis yapın.