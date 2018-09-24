Karamelli Pişmeyen Turta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
TABANI İÇİN:
5 adet hurma
50 gram badem unu
50 gram yulaf kepeği
2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı (eritilmiş)
KARAMELİ İÇİN:
1 adet muz
3 adet hurma
1 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı hindistan cevizi kreması
ÜZERI İÇİN:
1'er çorba kaşığı çiğ badem
çiğ kaju
çiğ fındık
çiğ kabak çekirdeği
YAPILIŞI
Tartın tabanı için hurmaları küçük parçalara ayırıp mutfak robotuna alın. Kalan malzemeyi üzerine ilave edip birlikte çekin. Malzemeler birbirine yapışıp hamur haline gelene kadar çekmeye devam edin. Daha sonra küçük boy bir tart kalıbına elinizle bastırarak yerleştirin. Soğuması için buzdolabında birkaç saat bekletin.Karamel için muz, hurma, bal ve hindistan cevizi kremasını mutfak robotunda püre haline getirin. Soğuk beklettiğiniz tartın üzerine bu karameli yayın. Üzerine çiğ kuru yemişleri ekleyerek servis yapın.