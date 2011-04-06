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Kayısılı Top Turta

Kayısılı Top Turta
  • 7 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet kayısı

1 su bardağı toz şeker

250 gram margarin

1 paket kabartma tozu

Dört buçuk su bardağı un

İçi için:

1/3 su bardağı çekilmiş ceviz

1 çorba kaşığı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

3 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı eritilmiş bitter çikolata

Süslemek için:

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Kayısıları ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkartın. İç malzemesi için ceviz, kuru üzüm, toz şeker, tarçın ve çikolatayı karıştırın. Kayısıların içini cevizli karışım ile doldurun. Kayısı parçalarını birbirine yapıştırın. Turta hamuru için tozşeker, oda sıcaklığındaki margarin ve kabartma tozunu bir kaba alın. Unu yavaşça ilave ederek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur haline getirin. Hamuru mandalina büyüklüğünde 7 eşit parçaya bölün. Elinizle yuvarladıktan sonra işaret parmağınızla dolmalık biber gibi içini oyun. Hamurların içine doldurulmuş kayısıları yerleştirin. Deliklerin üzerini kapatıp avucunuzun içinde tekrar yuvarlayın. Turtaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.
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