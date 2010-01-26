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Kuru İncirli Tart

Kuru İncirli Tart
  • 10 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet kuru incir

7 çorba kaşığı toz şeker

7 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı tarçın

75 gram margarin

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 adet elma

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıcak su

Üzerine: 1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

İncirleri akşamdan sıcak su ile ıslatın. Ertesi gün sudan çıkartıp küçük küçük doğrayın. Elmanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Başka bir kapta erimiş margarin, toz şeker ve tarçını karıştırın. Doğranmış incir, elma ve ceviz ekleyip tekrar karıştırın. Sıcak su ekleyip iyice karıştırın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış tart kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.
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