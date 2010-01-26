Kuru İncirli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncirleri akşamdan sıcak su ile ıslatın. Ertesi gün sudan çıkartıp küçük küçük doğrayın. Elmanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Başka bir kapta erimiş margarin, toz şeker ve tarçını karıştırın. Doğranmış incir, elma ve ceviz ekleyip tekrar karıştırın. Sıcak su ekleyip iyice karıştırın. Son olarak un ve kabartma tozu ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış tart kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.