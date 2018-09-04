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Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart

Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurufasulye unu

1/2 su bardağı soğuk su

50 gram tereyağı

2 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri

1 paket kakao



SOS İÇİN:

3 adet yumurta

1 adet misket limonunun rendelenmiş kabuğu

1 adet limonun suyu

10 gram rendelenmiş zencefil

50 gram soğuk tereyağı

4 çorba kaşığı bal



SÜSLEMEK İÇİN: Çilek ve limon dilimleri

YAPILIŞI

Kurufasulye unu, su, tereyağı, hindistan cevizi şekeri ve kakaoyu elinizle karıştırıp hamur haline getirin. Hamuru iki parçaya ayırıp, iki adet tart kalıbına, tabanları ince, kenarları kalın olacak şekilde yerleştirin. Çatal yardımıyla tabanından birkaç delik açıp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Yumurta, misket limonu rendesi, limon suyu ve zencefili benmari usulü, orta ısıda kıvam alana dek el mikseri veya tel çırpıcı ile 6-8 dakika pişirin. Sürenin sonunda karışım katılaşacak, siz karıştırmaya devam edip krema kıvamı alana dek işleme devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı ve bal ekleyin. Pütürleşmesini engellemek için soğuyana dek çırpın. Tartların içlerine pay edip, çilek ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
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