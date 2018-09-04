Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kurufasulye unu, su, tereyağı, hindistan cevizi şekeri ve kakaoyu elinizle karıştırıp hamur haline getirin. Hamuru iki parçaya ayırıp, iki adet tart kalıbına, tabanları ince, kenarları kalın olacak şekilde yerleştirin. Çatal yardımıyla tabanından birkaç delik açıp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Yumurta, misket limonu rendesi, limon suyu ve zencefili benmari usulü, orta ısıda kıvam alana dek el mikseri veya tel çırpıcı ile 6-8 dakika pişirin. Sürenin sonunda karışım katılaşacak, siz karıştırmaya devam edip krema kıvamı alana dek işleme devam edin. Ocaktan alıp, tereyağı ve bal ekleyin. Pütürleşmesini engellemek için soğuyana dek çırpın. Tartların içlerine pay edip, çilek ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.