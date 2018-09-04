Limon Dolgulu Tartöletler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limon dolgusu için toz şeker, yumurta ve limon suyunu cam bir kaba alıp karıştırın. Kabı, içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine oturtun. Koyulaşmaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Koyulaşmaya başladığında (yaklaşık 72 derecede) süzgeç yardımı ile süzün ve içine tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın. Tart hamuru için un, soğuk tereyağı ve kabartma tozunu bir kaba alıp parmak uçlarınızla ufalayarak karıştırın. Ardından şeker, yumurta ve birkaç damla suyu ekleyip yoğurun. Streç filme sarın ve dolapta yarım saat bekletin. Iki parça pişirme kağıdı arasına koyun ve 1 cm kalınlığında açın. Hamurdan çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesin. Küçük tartölet kalıplarını yağlayın ve kestiğiniz hamurları kenarlarını kaplayacak ve ince olacak şekilde içine yerleştirin. İçlerini çatalla delin ve pişirme kağıdı yerleştirin. Kabarmasını önlemek için üzerine nohut veya kurufasulye koyun. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika pişirin. Üzerindekileri kaldırın ve yeniden fırına verip ortası da renk alana kadar pişirmeye devam edin. Pişen tartölet altlarını soğutun ve kalıptan çıkartın. İçlerine limonlu dolgudan koyun. Rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyin ve soğutup servis yapın.