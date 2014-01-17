Limonlu Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için bütün malzemeyi karıştırıp yoğurun. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Un serpilmiş düz bir zeminde 4 mm kalınlığında, merdaneyle açın. 24 cm'lik pay kalıbını yağlayıp hamuru kalıba yerleştirin. Hamurun üzerine folyo yerleştirip, üzerine nohut koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Folyo ve nohutları hamurun üzerinden alıp 10 dakika daha pişirin. Hamuru sıcakken kalıptan çıkartıp servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Krema için yumurta sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını, nişasta ve 3/4 su bardağı toz şeker ile bir tencereye alın. Üzerine margarini ekleyin. Sürekli karıştırarak margarini eritin. Limon suyu ve kabuğunu ekleyin. Krema koyulaşınca tencereyi ocaktan alın. Karıştırarak soğutun ve tartın üzerine yayın. Yumurta akları ve tuzu cam bir kasede 10-12 dakika mikserle katı bir köpük olana dek çırpın. Kalan toz şekeri ekleyip çırpın. Tartın üzerine kaşıkla şekil vererek yayın. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.