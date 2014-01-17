DETAYLI ARA
Sofra / Tartlar ve Kişler / Limonlu Tart

Limonlu Tart

Limonlu Tart
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

175 gram margarin

2 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

Krema için:

6 adet yumurta

3 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı buğday nişastası

250 gram margarin

2 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

6 çorba kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Hamur için bütün malzemeyi karıştırıp yoğurun. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Un serpilmiş düz bir zeminde 4 mm kalınlığında, merdaneyle açın. 24 cm'lik pay kalıbını yağlayıp hamuru kalıba yerleştirin. Hamurun üzerine folyo yerleştirip, üzerine nohut koyun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Folyo ve nohutları hamurun üzerinden alıp 10 dakika daha pişirin. Hamuru sıcakken kalıptan çıkartıp servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Krema için yumurta sarılarını ve aklarını ayırın. Yumurta sarılarını, nişasta ve 3/4 su bardağı toz şeker ile bir tencereye alın. Üzerine margarini ekleyin. Sürekli karıştırarak margarini eritin. Limon suyu ve kabuğunu ekleyin. Krema koyulaşınca tencereyi ocaktan alın. Karıştırarak soğutun ve tartın üzerine yayın. Yumurta akları ve tuzu cam bir kasede 10-12 dakika mikserle katı bir köpük olana dek çırpın. Kalan toz şekeri ekleyip çırpın. Tartın üzerine kaşıkla şekil vererek yayın. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında Şeftali
Fırında Şeftali
Karamelli Pişmeyen Turta
Karamelli Pişmeyen Turta
Elmalı Tart
Elmalı Tart
Limon Dolgulu Tartöletler
Limon Dolgulu Tartöletler
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kurufasulye Unlu Çikolatalı Limonata Tart
Kabaklı Kiş
Kabaklı Kiş
Asma Yapraklı Sarma Börek
Asma Yapraklı Sarma Börek
Erikli Salata
Erikli Salata

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN