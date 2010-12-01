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Mürdüm Erikli Tart

Mürdüm Erikli Tart
    Üye Tarifi

    MALZEMELER

    HAMURU İÇİN:

    Yarım paket tere yağ yada margarin

    2 yumurta

    1 su bardağı pudra şekeri

    aldığı kadar un



    İÇ MALZEMELERİ İÇİN:



    2 su bardağı süt

    3 yumurta akı

    1 kahve fincanı irmik

    Yarım su bardağı şeker

    Yarım tatlı kaşığı tarçın



    ÜZERİ İÇİN

    Mürdüm eriği

    YAPILIŞI

    YAPILIŞI:

    İrmikle sütü kaynatıp koyulaştırın ve soğutun.
    Yumurta aklarını köpürtüp şekeri ilave edin ve tekrar çırpın.
    Tarçını ilave edin karıştırın.

    Diğer tarafta oda sıcaklığındaki margarini mikserle krem kıvamına gelene kadar çırpın.
    Hamuru için diğer malzemeleri ekleyip iyice yoğurun.
    Tart kalıbını yağlayıp dibine un serpin .
    Hamuru açıp kalıbın kenarlarından taşacak şekilde yayın.
    İrmikli karışımı üzerine yayın.
    Erikleri ikiye bölüp karışımın üstüne süs yapın .
    Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında pişirin.
    Arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpip soğuk servis yapın.

    Afiyet olsun

    PÜF NOKTASI

    * Tart hamurunun güzel olabilmesi için margarinin krem kıvamında olması çok önemlidir. * Bu tartı isterseniz küçük tart kalıplarında tek kişilik porsiyonlar halinde yapabilirsiniz.
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