Mürdüm Erikli Tart

Üye Tarifi
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
Yarım paket tere yağ yada margarin
2 yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
aldığı kadar un
İÇ MALZEMELERİ İÇİN:
2 su bardağı süt
3 yumurta akı
1 kahve fincanı irmik
Yarım su bardağı şeker
Yarım tatlı kaşığı tarçın
ÜZERİ İÇİN
Mürdüm eriği
YAPILIŞI
YAPILIŞI:
İrmikle sütü kaynatıp koyulaştırın ve soğutun.
Yumurta aklarını köpürtüp şekeri ilave edin ve tekrar çırpın.
Tarçını ilave edin karıştırın.
Diğer tarafta oda sıcaklığındaki margarini mikserle krem kıvamına gelene kadar çırpın.
Hamuru için diğer malzemeleri ekleyip iyice yoğurun.
Tart kalıbını yağlayıp dibine un serpin .
Hamuru açıp kalıbın kenarlarından taşacak şekilde yayın.
İrmikli karışımı üzerine yayın.
Erikleri ikiye bölüp karışımın üstüne süs yapın .
Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında pişirin.
Arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpip soğuk servis yapın.
Afiyet olsun
PÜF NOKTASI
* Tart hamurunun güzel olabilmesi için margarinin krem kıvamında olması çok önemlidir. * Bu tartı isterseniz küçük tart kalıplarında tek kişilik porsiyonlar halinde yapabilirsiniz.