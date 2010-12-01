Mürdüm Erikli Tart

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YAPILIŞI

YAPILIŞI:



İrmikle sütü kaynatıp koyulaştırın ve soğutun.

Yumurta aklarını köpürtüp şekeri ilave edin ve tekrar çırpın.

Tarçını ilave edin karıştırın.



Diğer tarafta oda sıcaklığındaki margarini mikserle krem kıvamına gelene kadar çırpın.

Hamuru için diğer malzemeleri ekleyip iyice yoğurun.

Tart kalıbını yağlayıp dibine un serpin .

Hamuru açıp kalıbın kenarlarından taşacak şekilde yayın.

İrmikli karışımı üzerine yayın.

Erikleri ikiye bölüp karışımın üstüne süs yapın .

Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında pişirin.

Arzu ederseniz üzerine pudra şekeri serpip soğuk servis yapın.



Afiyet olsun

