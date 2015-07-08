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Narlı Çikolatalı Dilimler

Narlı Çikolatalı Dilimler
  • 8-10 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı

1 çorba kaşığı su

1 su bardağı+2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tuz

Narlı çikolata için:

1 nescafe fincanı nar tanesi

150 gram krema

150 gram bitter çikolata

30 gram tereyağı

1 adet yumurta

4 çorba kaşığı toz şeker

Üzerine:

2 su bardağı nar tanesi

YAPILIŞI

HAMUR için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra merdane yardımıyla kalıp ebadında açıp, yağlanmış kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Narlı çikolata için kremayı ısıtın. Bitter çikolata, ardından tereyağı ekleyip çırparak karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri çırpın. Kremalı karışıma ilave edip ocaktan alın. Nar ekleyip karıştırmaya devam edin. Pişen hamurun üzerine ılık narlı çikolatalı karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Nar ile süsleyip servis yapın.
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