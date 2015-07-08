Narlı Çikolatalı Dilimler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

HAMUR için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra merdane yardımıyla kalıp ebadında açıp, yağlanmış kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Narlı çikolata için kremayı ısıtın. Bitter çikolata, ardından tereyağı ekleyip çırparak karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta ve toz şekeri çırpın. Kremalı karışıma ilave edip ocaktan alın. Nar ekleyip karıştırmaya devam edin. Pişen hamurun üzerine ılık narlı çikolatalı karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirin. Nar ile süsleyip servis yapın.