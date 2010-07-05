Patlıcanlı Kiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini eritip, un, yoğurt, kabartma tozu ve tuz ile yoğurun. Kiş kalıbını yağlayıp, hamuru içine yerleştirin. Üzerine çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirip, fırından alın. Ara malzemesi için patlıcanları verev doğrayıp, tuzlu suda dinlendirin. Fazla suyunu elinizle sıkıp, sıvı yağda kızartın. Kremayı yumurta ile çırpıp, tuz, karabiber ve patlıcan ilave edin. Gravyer peynirini de ekleyip karıştırın. Karışımı

kişin üzerine yayıp, 20 dakika daha pişirin. Üst malzemesi için kiraz domatesleri yapraklarıyla birlikte zeytinyağında hafif soteleyin. Toz şeker, fesleğen ve tuz ilave edip, biraz daha sotelemeye devam edin ve fırından aldığınız kişin üzerine yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, servis yapın