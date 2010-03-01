Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şeker, yumurta, margarin ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyip karışıma ekleyin. Fındık ve kuru üzümü ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 2 eşit parçaya ayırın. Hamurlara rulo şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştırıp hamurların üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkartıp hamurları birer parmak kalınlığında keskin bir bıçakla dilimleyin. Dilimleri tekrar fırın tepsisine dizip fırında 5-6 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.