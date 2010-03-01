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Peksimet

Peksimet
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

150 gram margarin

1 paket kabartma tozu

Yarım kg un

100 gram kavrulmamış

fındık

100 gram kuru üzüm

Limon kabuğu rendesi

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Toz şeker, yumurta, margarin ve rendelenmiş limon kabuğunu karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyip karışıma ekleyin. Fındık ve kuru üzümü ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 2 eşit parçaya ayırın. Hamurlara rulo şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştırıp hamurların üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkartıp hamurları birer parmak kalınlığında keskin bir bıçakla dilimleyin. Dilimleri tekrar fırın tepsisine dizip fırında 5-6 dakika daha pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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