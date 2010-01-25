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Peynirli Tart

Peynirli Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 3 su bardağı hazır

tuzlu kekun karışımı

3 çorba kaşığı yoğurt

200 gr eritilmiş margarin

Harç için: 1 su bardağı

ufalanmış beyaz peynir

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Hamurun tüm malzemeleri yumuşak bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Hamurun bir kısmını minik toplar yapmak üzere ayırın. Kalan hamuru ise yağlanmış tart kalıbına yayarak yerleştirin. Ufalanmış peyniri, tart kalıbındaki hamurun üzerine yayın. Ayırdığınız hamurdan misket büyüklüğünde toplar yapıp, hamurun üzerine atın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Pişmeden hemen önce süt ve yumurtayı çırpıp, tartın üzerine dökün ve 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin. Hoş bir görüntü vermesi için, dereotuyla servis yapabilirsiniz.
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