Portakallı çikolatalı biscotti tarifi

Hamur için un ile karbonatı karıştırıp geniş bir kaba eleyin. Ayrı bir kapta yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı iyice köpüklenene kadar çırpın. Un ve karbonat karışımını yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Badem, kuruüzüm, kuru portakal, tarçın ve damla çikolatayı ekleyerek karıştırın. En son portakal kabuğu rendesini ekleyin. Bu karışımı ikiye bölün ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine kalın bir kalem şeklinde dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzeri koyulaşıp katı bir kek kıvamı alana dek pişirin. Fırından çıkartın ve ılındıktan sonra tırtıklı bir bıçak ile bir parmak kalınlığında kesip tepsiye dizin. Fırının ısısını 135 dereceye düşürün ve biscottileri üzerleri kızarıp sertleşene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra arzunuza göre benmari usulü eritilmiş çikolata veya çikolatalı fındık ezmesi ile süsleyerek servis edin.