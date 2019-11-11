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Portakallı çikolatalı biscotti tarifi

Size mutluluk kazandıracak lezzetli portakallı çikolatalı biscotti...
Portakallı çikolatalı biscotti tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı un, yarım çay kaşığı karbonat



3 adet yumurta, 1 su bardağı tozşeker



Bir tutam tuz



Yarım su bardağı badem (iri kıyılmış)



Yarımşar su bardağı kuruüzüm ve portakal



kurusu (küçük küp doğanmış)



Yarım su bardağı damla çikolata



Yarım paket vanilya, yarım çay kaşığı tarçın



1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu


YAPILIŞI

Hamur için un ile karbonatı karıştırıp geniş bir kaba eleyin. Ayrı bir kapta yumurta, şeker, tuz ve vanilyayı iyice köpüklenene kadar çırpın. Un ve karbonat karışımını yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyin. Badem, kuruüzüm, kuru portakal, tarçın ve damla çikolatayı ekleyerek karıştırın. En son portakal kabuğu rendesini ekleyin. Bu karışımı ikiye bölün ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine kalın bir kalem şeklinde dökün. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında üzeri koyulaşıp katı bir kek kıvamı alana dek pişirin. Fırından çıkartın ve ılındıktan sonra tırtıklı bir bıçak ile bir parmak kalınlığında kesip tepsiye dizin. Fırının ısısını 135 dereceye düşürün ve biscottileri üzerleri kızarıp sertleşene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra arzunuza göre benmari usulü eritilmiş çikolata veya çikolatalı fındık ezmesi ile süsleyerek servis edin.

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