Portakallı Tart

İlk olarak krema için iki buçuk su bardağı süt, margarin ve yarım su bardağı unu topak kalmayacak şekilde karıştırın. Hafif ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Daha sonra mikserle 5 dakika çırpın. Soğuması için kenara bırakın. Turtanın üzerini süslemek için nişasta ve 2 çorba kaşığı toz şekeri hafif

ateşte iyice karıştırın. Portakal suyu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Karışım piştikten sonra soğumaya bırakın. Turta için un, margarin, yoğurt, sıvı yağ ve şekeri karıştırın. Kabartma tozu ve vanilyayı karışıma eleyin ve bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp açın. Küçük kalıpların içine hamurları yayın. Kabarmaması için hamurların üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Pişen turtaları kalıptan çıkarın ve içine krema koyun. Kremanın üzerine hazırladığınız portakal sulu sostan koyup servis yapın.