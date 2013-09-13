Portakallı Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram margarin
1 çorba kaşığı yoğurt
Yarım paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı toz şeker
3 su bardağı un
Krema için:
Yarım su bardağı un
İki buçuk su bardağı süt
100 gram margarin
Süslemek için:
3 adet portakalın suyu
2 çorba kaşığı tozşeker
Bir buçuk çorba kaşığı nişasta
YAPILIŞI
İlk olarak krema için iki buçuk su bardağı süt, margarin ve yarım su bardağı unu topak kalmayacak şekilde karıştırın. Hafif ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Daha sonra mikserle 5 dakika çırpın. Soğuması için kenara bırakın. Turtanın üzerini süslemek için nişasta ve 2 çorba kaşığı toz şekeri hafif
ateşte iyice karıştırın. Portakal suyu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Karışım piştikten sonra soğumaya bırakın. Turta için un, margarin, yoğurt, sıvı yağ ve şekeri karıştırın. Kabartma tozu ve vanilyayı karışıma eleyin ve bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp açın. Küçük kalıpların içine hamurları yayın. Kabarmaması için hamurların üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Pişen turtaları kalıptan çıkarın ve içine krema koyun. Kremanın üzerine hazırladığınız portakal sulu sostan koyup servis yapın.