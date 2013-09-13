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Portakallı Tart

Portakallı Tart
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 çorba kaşığı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı toz şeker

3 su bardağı un

Krema için:

Yarım su bardağı un

İki buçuk su bardağı süt

100 gram margarin

Süslemek için:

3 adet portakalın suyu

2 çorba kaşığı tozşeker

Bir buçuk çorba kaşığı nişasta

YAPILIŞI

İlk olarak krema için iki buçuk su bardağı süt, margarin ve yarım su bardağı unu topak kalmayacak şekilde karıştırın. Hafif ateşte koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Daha sonra mikserle 5 dakika çırpın. Soğuması için kenara bırakın. Turtanın üzerini süslemek için nişasta ve 2 çorba kaşığı toz şekeri hafif
ateşte iyice karıştırın. Portakal suyu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Karışım piştikten sonra soğumaya bırakın. Turta için un, margarin, yoğurt, sıvı yağ ve şekeri karıştırın. Kabartma tozu ve vanilyayı karışıma eleyin ve bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp açın. Küçük kalıpların içine hamurları yayın. Kabarmaması için hamurların üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Pişen turtaları kalıptan çıkarın ve içine krema koyun. Kremanın üzerine hazırladığınız portakal sulu sostan koyup servis yapın.
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