Sebzeli Tart

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 çorba kaşığı yoğurt
200 gram margarin
1 adet yumurta
20 çorba kaşığı un
1 paket kabartma tozu, tuz
İç malzemesi için:
Yarımşar kg kabak ve ıspanak
1 çay fincanı süt
1 adet yumurta, karabiber
Bir buçuk su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Oda sıcaklığında beklemiş margarini, yumurta ve yoğurdu karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamuru tart kalıbına yerleştirin. Kabarmaması için birkaç yerinden çatalla delin. Ispanağı ayıklayıp, kaynar suya sokarak çıkarın. Kabakları rendeleyip ıspanakla karıştırın. Yumurta, rendelenmiş beyaz peynir, süt ve karabiber ekleyip karıştırın. Karışımı hamurun üzerine yayın. En üste rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.
PÜF NOKTASI
Sebzeleri avuç içine alarak, haşlanmış ıspanak ve rendelenmiş kabağın suyunu iyice sıkın.