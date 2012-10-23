Şeftalili Turta

Sofra Tarifi

3 su bardağı un 250 gram margarin 3 çorba kaşığı pudra şekeri Krema için: 5 çorba kaşığı un 5 çorba kaşığı toz şeker 2 su bardağı+2 kahve fincanı süt 1 paket vanilya 50 gram tereyağı 100 ml krema (1 paket 200 ml) Üzeri için: 8 adet komposto şeftali

YAPILIŞI

tüm malzemeyi iyice yoğurun. Ele yapışmayacak hamur elde edin. Yağlanmış küçük tart kalıplarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Krema için un, toz şeker ve sütü mikserle iyice çırpın. Tel süzgeçten geçirip, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak, katı hamur kıvamında olana dek pişirin. Ocağı kapatıp, tereyağı ve vanilya ekleyin. Soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra mikserle çırparak krema ekleyin. Pişen tart kalıplarını servis tabağına ters çıkarın. İçlerini hazırladığınız krema ile doldurun. Ortasını şeftali kompostosuyla süsleyip, servis yapın.