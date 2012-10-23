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Şeftalili Turta

Şeftalili Turta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

250 gram margarin

3 çorba kaşığı pudra şekeri



Krema için: 5 çorba kaşığı un

5 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı+2 kahve fincanı süt

1 paket vanilya

50 gram tereyağı

100 ml krema (1 paket 200 ml)



Üzeri için:

8 adet komposto şeftali

YAPILIŞI

tüm malzemeyi iyice yoğurun. Ele yapışmayacak hamur elde edin. Yağlanmış küçük tart kalıplarına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Krema için un, toz şeker ve sütü mikserle iyice çırpın. Tel süzgeçten geçirip, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak, katı hamur kıvamında olana dek pişirin. Ocağı kapatıp, tereyağı ve vanilya ekleyin. Soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra mikserle çırparak krema ekleyin. Pişen tart kalıplarını servis tabağına ters çıkarın. İçlerini hazırladığınız krema ile doldurun. Ortasını şeftali kompostosuyla süsleyip, servis yapın.
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