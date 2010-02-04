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Taze Soğan ve Kırmızı Soğanlı Kiş

Taze Soğan ve Kırmızı Soğanlı Kiş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir demet taze soğan

1 adet büyük boy kırmızı soğan

1 su bardağı un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı tereyağı

1 adet sivri biber

1 su bardağı beyaz peynir

Tuz, karabiber, kekik

YAPILIŞI

Unu, geniş bir kaba alıp üzerine yoğurt, yumurta, 2 çorba kaşığı tereyağı ve tuz ekleyip birlikte yoğurun. Gerekirse su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın ve dinlenmeye bırakın. Taze soğanı jülyen, kırmızı soğanı ise piyazlık doğrayıp bir kaba alın. Üzerine doğranmış sivri biber, beyaz peynir, tuz, karabiber ve kekik ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız hamuru kalıba elinizle bastırarak yayın. Üzerine çatalla delikler açın. Soğanlı harcı hamurun üzerine yayın. Kalan tereyağını da parçalar halinde harcın üzerine koyun. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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