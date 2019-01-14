Yumurtalı kabaklı tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tart hamuru için derin bir kaba tüm malzemeleri alıp elinizle yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabının alt rafında 20 dakika dinlendirin. Daha sonra iki adet pişirme kağıdı arasında koyup, orta boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbı ebadında açın. Kalıba yerleştirip, varsa yırtılan yerlerini elinizle bastırarak kapatın. Hamurun tabanına çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra haşlanmış yumurtaları aralıklı olarak yerleştirin. Ayrı bir yerde rendelenip suyu sıkılmış kabak, 1 çorba kaşığı zeytinyağında yumuşayana dek sotelenmiş pırasa, maydanoz, nane, dereotu, yumurta, labne peyniri ve tuzu karıştırın. Karışımı haşlanmış yumurtaların üzerlerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.