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Yumurtalı kabaklı tart

Yumurtalı kabaklı tart
  • 7 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kabak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet pırasa

1/2 demet maydanoz

4 dal nane

5 dal dereotu

1 adet yumurta

100 gram labne peyniri

1 çay kaşığı kaya tuzu



Hamur için:

2 su bardağı siyez unu

2 adet yumurta

100 gram sade yağ



Ortası için; 4 adet katı haşlanmış yumurta


YAPILIŞI

Tart hamuru için derin bir kaba tüm malzemeleri alıp elinizle yoğurun. Streç filme sarıp, buzdolabının alt rafında 20 dakika dinlendirin. Daha sonra iki adet pişirme kağıdı arasında koyup, orta boy yuvarlak kelepçeli kek kalıbı ebadında açın. Kalıba yerleştirip, varsa yırtılan yerlerini elinizle bastırarak kapatın. Hamurun tabanına çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra haşlanmış yumurtaları aralıklı olarak yerleştirin. Ayrı bir yerde rendelenip suyu sıkılmış kabak, 1 çorba kaşığı zeytinyağında yumuşayana dek sotelenmiş pırasa, maydanoz, nane, dereotu, yumurta, labne peyniri ve tuzu karıştırın. Karışımı haşlanmış yumurtaların üzerlerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.
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