DETAYLI ARA
Sofra / Tavuk Yemekleri / Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk

Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk

Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet tavuk baget

2 adet tavuk göğsü

2 adet kan portakalı

2 adet mandalina

1 adet lime (yeşil limon)



Baharat Sosu Için:

1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

2 adet yıldız anason

1 adet çubuk tarçın

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı nar ekşisi

Tuz


YAPILIŞI

Baharat sosu için zencefil, yıldız anason ve tarçını bir kaba alıp üzerine zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ilave edip yarım saat bekletin. Portakal, mandalina ve limeyi dilimleyip pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Tavuk parçalarını baharatlı sosa bulayın ve narenciyelerin üzerine yerleştirin. Tepsinin üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdı ve folyoyu alıp tavuklar iyice kızarana dek pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Tatlı Ekşi Soslu Tavuk
Tatlı Ekşi Soslu Tavuk
Fırında Hindi
Fırında Hindi
Fırında tavuk
Fırında tavuk
Peynir Soslu Tavuk
Peynir Soslu Tavuk
Fırında Sebzeli Tavuk
Fırında Sebzeli Tavuk
Sebzeli Tavuk Güveç
Sebzeli Tavuk Güveç
Ballı Hardallı Soslu Tavuk Izgara
Ballı Hardallı Soslu Tavuk Izgara
Çıtır Tavuk
Çıtır Tavuk

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN