Ballı Hardallı Soslu Tavuk Izgara

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
2 dal dereotu
BALLI-HARDALLI SOS İÇİN:
1/2 su bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı taneli hardal
2 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı limon suyu
tuz
SALATA İÇİN:
4-5 adet marul yaprağı
1/2 demet roka
1 adet dilimlenmiş salatalık
1 adet halka doğranmış kırmızı biber
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 limonun suyu
tuz
YAPILIŞI
Tavuk göğüslerini keskin bir bıçakla enlemesine açarak inceltin. Sos için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp çırpın. Yarısını tavukların üzerine döküp iyice harmanlayın ve buzdolabında 1-2 saat marine edin. Diğer taraftan salata için marul ve rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Üzerine salatalık ve kırmızı biber ilave edin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuz gezdirip karıştırın. Döküm bir tavayı kızdırın. Tavukları marineden alın ve fazla yağını süzdükten sonra tavaya koyun. Kısık ateşte önlü arkalı ızgara yapıp servis tabağına alın. Üzerine ballı hardallı sos gezdirin. Kıyılmış dereotu ekleyin. Salata ile birlikte servis yapın.