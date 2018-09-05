Ballı Hardallı Soslu Tavuk Izgara

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini keskin bir bıçakla enlemesine açarak inceltin. Sos için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp çırpın. Yarısını tavukların üzerine döküp iyice harmanlayın ve buzdolabında 1-2 saat marine edin. Diğer taraftan salata için marul ve rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Üzerine salatalık ve kırmızı biber ilave edin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuz gezdirip karıştırın. Döküm bir tavayı kızdırın. Tavukları marineden alın ve fazla yağını süzdükten sonra tavaya koyun. Kısık ateşte önlü arkalı ızgara yapıp servis tabağına alın. Üzerine ballı hardallı sos gezdirin. Kıyılmış dereotu ekleyin. Salata ile birlikte servis yapın.