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Sofra / Tavuk Yemekleri / Fırında Hindi

Fırında Hindi

Fırında Hindi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kuşbaşı doğranmış kemiksiz hindi eti

2 adet patlıcan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

2 diş sarmısak

1 su bardağı mantar

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası



Beşamel Sos İçin:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

1su bardağı süt

Tuz



Üzerine: 1 su bardağı taze kaşar peyniri


YAPILIŞI

Patlıcanları küp doğrayıp, üzerlerine tuz serpin ve 10 dakika dinlendirin. Yıkayıp, kurulayın. Daha sonra zeytinyağında renk değiştirene dek kızartın ve kenara alın. Hindi etini tencereye alıp, kavurun. İnce doğranmış soğanı, ardından sarmısağı ilave edip soteleyin. Dilimlenmiş mantar ekleyip karıştırın. Pişmiş patlıcanı, biber ve domates salçasını, tuz ve karabiberini ilave edip iyice karıştırın. Beşamel sos için tereyağını eritin. Un ekleyip karıştırın. Ardından azar azar sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, ocaktan alın. Hindi soteyi fırın kaplarına alın. Üzerlerine beşamel sos gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında renk değiştirene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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