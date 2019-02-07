Fırında Hindi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları küp doğrayıp, üzerlerine tuz serpin ve 10 dakika dinlendirin. Yıkayıp, kurulayın. Daha sonra zeytinyağında renk değiştirene dek kızartın ve kenara alın. Hindi etini tencereye alıp, kavurun. İnce doğranmış soğanı, ardından sarmısağı ilave edip soteleyin. Dilimlenmiş mantar ekleyip karıştırın. Pişmiş patlıcanı, biber ve domates salçasını, tuz ve karabiberini ilave edip iyice karıştırın. Beşamel sos için tereyağını eritin. Un ekleyip karıştırın. Ardından azar azar sütü ilave edin ve kaynayana kadar karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, ocaktan alın. Hindi soteyi fırın kaplarına alın. Üzerlerine beşamel sos gezdirin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında renk değiştirene dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.