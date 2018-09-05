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Tavuk Yemekleri
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Fırında Kanat
Fırında Kanat
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Yemek Daveti
Ayşe Ünal
Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram tavuk kanat
5 adet bebek patates
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
3 diş sarmısak
tuz
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Yemek Kategorileri
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
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Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
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