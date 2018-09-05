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Sofra / Tavuk Yemekleri / Fırında Kanat

Fırında Kanat

Fırında Kanat
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram tavuk kanat

5 adet bebek patates

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

3 diş sarmısak

tuz

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