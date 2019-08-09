Kuzu Sorpa Tarifi

Eti yıkayıp tencereye alın. Sıcak su ilave edip, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve et yumuşayana dek pişirin. Salça ve tuz ilave edip bir taşım kaynatın. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve 2 çorba kepçesi et haşlama suyunu birlikte çırpın. Azar azar ve karıştırarak yemeğe ilave edin. Kıyılmış taze soğan ve nane ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp, karabiber ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.