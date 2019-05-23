DETAYLI ARA
Sofra / Tavuk Yemekleri / Lorlu Tavuk Sarma

Lorlu Tavuk Sarma

Lorlu Tavuk Sarma
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı lor

2 adet tavuk göğsü

15 adet mantar

1'er adet havuç, kırmızı biber, kabak

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Birer tutam tuz, karabiber



Süslemek için:

1 dal dereotu

1 tutam tatlı pulbiber

YAPILIŞI

Sebzeleri temizleyip küçük küp şeklinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağınıbir tencereye alıp kızdırın. Sırasıyla mantar, havuç, kırmızı biber, sivri biber ve kabak ekleyip yumuşayana dek soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeleri yağını süzerek tencereden alın. 3 çorba kaşığı sebze karışımıyla lorun tamamını karıştırın. Kalan sebzeleri kenara alın. Tavuk göğüslerini tek taraflarından cep şeklinde kesin. İçlerine lorlu sebze karışımı doldurun ve kürdanla tutturun. Sebzeleri sotelediğiniz tencerede kalan yağ ile tavukları çevirerek her taraflarını mühürleyin. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte 25-30 dakika (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin. Servis tabağına önce ayırdığınız sebzeleri yerleştirin. Ardından dilimlediğiniz tavuk göğüslerini dizin. Üzerini dereotu ve pulbiberle süsleyerek servis edin

Bunları da Denemek İster misiniz?
Tavuk Külbastılı Keşkek
Tavuk Külbastılı Keşkek
Ballı Bademli Tavuk
Ballı Bademli Tavuk
Tavuk But Sarma
Tavuk But Sarma
Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk
Baharat Soslu ve Narenciyeli Tavuk
Tatlı Ekşi Soslu Tavuk
Tatlı Ekşi Soslu Tavuk
Fırında Hindi
Fırında Hindi
Fırında tavuk
Fırında tavuk
Peynir Soslu Tavuk
Peynir Soslu Tavuk

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN