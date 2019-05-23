Lorlu Tavuk Sarma

Sebzeleri temizleyip küçük küp şeklinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağınıbir tencereye alıp kızdırın. Sırasıyla mantar, havuç, kırmızı biber, sivri biber ve kabak ekleyip yumuşayana dek soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeleri yağını süzerek tencereden alın. 3 çorba kaşığı sebze karışımıyla lorun tamamını karıştırın. Kalan sebzeleri kenara alın. Tavuk göğüslerini tek taraflarından cep şeklinde kesin. İçlerine lorlu sebze karışımı doldurun ve kürdanla tutturun. Sebzeleri sotelediğiniz tencerede kalan yağ ile tavukları çevirerek her taraflarını mühürleyin. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte 25-30 dakika (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin. Servis tabağına önce ayırdığınız sebzeleri yerleştirin. Ardından dilimlediğiniz tavuk göğüslerini dizin. Üzerini dereotu ve pulbiberle süsleyerek servis edin