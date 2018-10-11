Peynir Soslu Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp tavukları önlü arkalı mühürleyin ve fırına girebilecek bir kaba alın. 2 Aynı tavaya tereyağını alıp üzerine soğan ve sarımsak ilave ederek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kiraz domates ve irice kıyılmış ıspanak ilave edin. Birkaç dakika kavurup krema, muskat, tuz ve karabiber ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin. Hazırladığınız harcı tavuğun üzerine ekleyin. Önceden ısıtılmış