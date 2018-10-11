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Sofra / Tavuk Yemekleri / Peynir Soslu Tavuk

Peynir Soslu Tavuk

Peynir Soslu Tavuk
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

8 parça ince dilimlenmiş tavuk göğsü

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı arpacık soğan

6-8 diş sarımsak

1 su bardağı kiraz domates

6 kök ıspanağın yaprakları

1 kutu (200 ml) krema

1 tutam muskat

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırıp tavukları önlü arkalı mühürleyin ve fırına girebilecek bir kaba alın. 2 Aynı tavaya tereyağını alıp üzerine soğan ve sarımsak ilave ederek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kiraz domates ve irice kıyılmış ıspanak ilave edin. Birkaç dakika kavurup krema, muskat, tuz ve karabiber ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edin. Hazırladığınız harcı tavuğun üzerine ekleyin. Önceden ısıtılmış
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