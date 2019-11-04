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Portakallı tavuk tarifi

Kıştan yaza kadar her mevsimin kendine has meyvesi, renkleri, görünüşleri ve lezzetleri ile sofralarımıza zenginlik katar. Doğanın bu muhteşem armağanlarını bilinen kullanım alanlarının dışında, taze veya kuru olarak ana yemeklere ekleyerek, sıradışı ve özel tatlar keşfedebilirsiniz. Farklı lezzetiyle portakallı tavuk tarifi
Portakallı tavuk tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet portakal



4 adet tavuk göğsü



1 adet küçük soğan



4 çorba kaşığı tozşeker



3 çorba kaşığı su



3 çorba kaşığı sirke



2 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil



Tuz, karabiber



Kızartmak için:



1 çorba kaşığı tereyağı



Yarım çay bardağı sıvıyağ



Süslemek için:



Portakal dilimleri


YAPILIŞI

Öncelikle 3 adet portakalın suyunu sıkın. Kalan portakalların kabuklarını soyup küp doğrayın. 1 adet portakalın kabuğunun beyaz kısımlarını alıp ince doğrayın. Soğanı ince kıyın. Tozşeker ve suyu küçük bir tencereye alıp kısık ateşte koyu bir şerbet kıvamına gelene dek pişirin. Üzerine soğan, sirke ve portakal suyu ekleyin. Arada bir karıştırarak boza kıvamına gelene dek pişirin. Üzerine doğranmış portakal, portakal kabuğu, 2 çorba kaşığı tereyağı, zencefil ve tuz ekleyin. Suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Tavuk göğüslerinden fileto çıkarın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tavaya alıp filetoları önlü arkalı kızartın. Sıcakken üzerlerine karabiber ve tuz serpin. Servis tabaklarına alın. Portakallı sos gezdirin. Portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

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