Soya soslu ve limonlu tavuk

4 adet tavuk kalça
1 yemek kaşığı soya soyu
2 adet limon + 1/2 limon
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı bal, tuz, karabiber
Limonların 2 tanesini kabuklarıyla beraber ince halka şeklinde dilimleyin. Derin bir tavada tereyağını ısıtın. Soya sosu, bal ve limon dilimlerini ekleyip 5-6 dakika pişirin. Kemiği ve derisi alınmış tavukları da ekleyip her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin. En son kalan limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 5-6 dakika suyunu çekene dek pişirip sıcak servis yapın.