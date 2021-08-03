Soya soslu ve limonlu tavuk

Limonların 2 tanesini kabuklarıyla beraber ince halka şeklinde dilimleyin. Derin bir tavada tereyağını ısıtın. Soya sosu, bal ve limon dilimlerini ekleyip 5-6 dakika pişirin. Kemiği ve derisi alınmış tavukları da ekleyip her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin. En son kalan limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 5-6 dakika suyunu çekene dek pişirip sıcak servis yapın.