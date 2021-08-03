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Sofra Tavuk Yemekleri Soya soslu ve limonlu tavuk

Soya soslu ve limonlu tavuk

Soya soslu ve limonlu tavuk
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet tavuk kalça



1 yemek kaşığı soya soyu



2 adet limon + 1/2 limon



2 yemek kaşığı tereyağı



1 yemek kaşığı bal, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Limonların 2 tanesini kabuklarıyla beraber ince halka şeklinde dilimleyin. Derin bir tavada tereyağını ısıtın. Soya sosu, bal ve limon dilimlerini ekleyip 5-6 dakika pişirin. Kemiği ve derisi alınmış tavukları da ekleyip her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin. En son kalan limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 5-6 dakika suyunu çekene dek pişirip sıcak servis yapın.

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