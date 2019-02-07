Tatlı Ekşi Soslu Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrice doğranmış biber, soğan, taze soğanın yeşil kısımları ve lokmalık doğranmış ananası zeytinyağında ve harlı ateşte hafifçe soteleyin. Tatlı ekşi sos için nişastayı soğuk suda eritip tencereye alın. Üzerine kalan sos malzemesini ilave edip, kıvam alana dek orta ateşte pişirin. Kıvamı koyu gelirse su ile inceltebilirsiniz. Tavuk göğsünü lokmalık doğrayıp, tuz ve karabiberle ovalayın ve kenara alın. Derin bir kapta un, nişasta, kabartma tozu ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırın. Koyu kıvam alana dek azar azar su ilave edin. Tavuk parçalarını bu karışıma bulayıp, bol ve kızgın sıvı yağda altın rengi alana dek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra biberli karışıma ilave edin. Tatlı ekşi sos ekleyip servis yapın.