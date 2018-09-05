Tavuk Haşlama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları soyup irice doğrayın Patatesi soyup dörde bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Bagetleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su, sıvı yağ ve tuz ekleyip 10 dakika pişirin. Üzerine tüm sebzeleri ve sarımsağı ekleyip tavuklar yumuşayana dek pişirin. Maydanozları bütün halde tencereye katıp 5 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpip servis yapın.