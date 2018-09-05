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Sofra / Tavuk Yemekleri / Tavuk Haşlama

Tavuk Haşlama

Tavuk Haşlama
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet tavuk baget

2 adet havuç

1 adet patates

8 adet arpacık soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

4 diş sarmısak

Yeteri kadar su

3-4 dal maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Havuçları soyup irice doğrayın Patatesi soyup dörde bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Bagetleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su, sıvı yağ ve tuz ekleyip 10 dakika pişirin. Üzerine tüm sebzeleri ve sarımsağı ekleyip tavuklar yumuşayana dek pişirin. Maydanozları bütün halde tencereye katıp 5 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpip servis yapın.
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