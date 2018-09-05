Tavuk Haşlama

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet tavuk baget
2 adet havuç
1 adet patates
8 adet arpacık soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
4 diş sarmısak
Yeteri kadar su
3-4 dal maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Havuçları soyup irice doğrayın Patatesi soyup dörde bölün. Arpacık soğanları temizleyin. Bagetleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar sıcak su, sıvı yağ ve tuz ekleyip 10 dakika pişirin. Üzerine tüm sebzeleri ve sarımsağı ekleyip tavuklar yumuşayana dek pişirin. Maydanozları bütün halde tencereye katıp 5 dakika pişirip ocaktan alın. Karabiber serpip servis yapın.