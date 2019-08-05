Tavuklu Krep Bohçaları Tarifi

Tavuğu yıkayıp geniş bir tencereye yerleştirin. Havuç, soğan ve patatesin kabuklarını soyup, gelişigüzel dilimleyin. Daha sonra tavuğun üzerine yerleştirin. Su ekleyip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Tavuğu tencereden çıkarıp derisini ve kemiklerini temizleyin. Etini küçük parçalara bölün ve kenara alın. Sos için tereyağını sos tenceresine alıp eritin. Un ilave edip sürekli karıştırın ve sütü yavaş yavaş ekleyin. Ardından tuzunu ayarlayın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp, içine kaşar peyniri ekleyin ve karıştırın. Tavuk parçalarını ve mısırı ekleyip harmanlayın. Üzerini kapatıp kenara alın. Krep için tüm krep malzemesini bir kabın içinde çırpma teli ile boza kıvamına gelene dek çırpın. Krep tavasını ocağa oturtup, sıvıyağ sürün. Isınınca 1 çorba kepçesi krep hamurundan döküp, yayın ve 1 dakika sonra ters-yüz yapın. Renk alana dek pişirip tavadan alın. Kalan krep hamurunu da aynı şekilde hazırlayın. Daha sonra porsiyonluk bir kasenin içine 1 adet krep yerleştirin. Ortasına 2 çorba kaşığı tavuklu harç koyup hamurun kenarlarını birleştirerek yukarıda toplayın. Soğan sapıyla bağlayın. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayıp, ılık olarak servis yapın.