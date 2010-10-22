Acılı Ezme

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YAPILIŞI

İlk olarak domateslerin kabuklarını soyup, minik küpler şeklinde doğrayın. Olabildiğince küçük küpler kesmeye çalışın. Bir süzgece koyup suyunun iyice akmasını sağlayın.Sonra biberleri, soğanı, sarımsağı ve maydanozu ince kıyıp suyu iyice süzülmüş domateslerle birlikte bir kaba koyup karıştırın.

Sırası ile tuz, pul biber, karabiber, domates salçası, biber salçası, sirke, nar ekşisi ,acı sos ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın. Kavanoza koyup, buz dolabında saklayın.