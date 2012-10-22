Badem Peyniri

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 su bardağı kabuklu badem
Eklenecek malzemeler:
3-4 çorba kaşığı bal
1 adet kabuklarıyla rendelenmiş elma (ben Amasya elması kullandım)
Ceviz büyüklüğünde rendelenmiş taze zencefil
Arzu edilirse tarçın, muskat gibi ilaveler yapılabilir (ben eklemedim)
YAPILIŞI
Kabuklu bademi bir gece suda bekletin. Ertesi gün kabuklarını ayıklayın. 1.5 su bardağı su ile birlikte blenderden geçirin. 12 saat sıcak bir yerde bekletin. İyice suyunu çekmesini sağlayın. Sürenin sonunda, tülbentten suyunu iyice süzün (süzdüğünüz suyu atmayın, çorbalarınıza, yemeklerinize katın). Malzemenin hepsini karıştırın. Damak zevkinize göre içine eklemeler ya da çıkarmalar yapın. Hatta bir önceki tarifte olduğu gibi sarımsak, fesleğen benzeri ilavelerle tuzlu peynir aperatifi elde edebilirsiniz.