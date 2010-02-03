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Sofra / Zeytinyağlılar ve Mezeler / Balkabaklı Humus

Balkabaklı Humus

Balkabaklı Humus
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı nohut

1-2 dilim bal kabağı

1 çorba kaşığı kimyon (tane alıp öğütürseniz daha lezzetli olur)

Yarım çay bardağı tahin

3 diş sarımsak (incecik doğranmış ya da ezilmiş)

1 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Arzuya göre az pul biber

YAPILIŞI

Nohudu haşlayın. Bal kabağını geniş bir tencere içinde 1 çay bardağı su ilavesi ile kapağı kapalı olarak haşlayın. Haşlanmış nohudu blenderden çekin. Kabak püresini ve diğer malzemeleri ekleyip, iyice birbirine yedirene kadar karıştırın. (1+1/4 su bardağı bal kabağı püresi ile ideal bir kıvam oluyor).
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