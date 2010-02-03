Balkabaklı Humus

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 su bardağı nohut
1-2 dilim bal kabağı
1 çorba kaşığı kimyon (tane alıp öğütürseniz daha lezzetli olur)
Yarım çay bardağı tahin
3 diş sarımsak (incecik doğranmış ya da ezilmiş)
1 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz, karabiber
Arzuya göre az pul biber
YAPILIŞI
Nohudu haşlayın. Bal kabağını geniş bir tencere içinde 1 çay bardağı su ilavesi ile kapağı kapalı olarak haşlayın. Haşlanmış nohudu blenderden çekin. Kabak püresini ve diğer malzemeleri ekleyip, iyice birbirine yedirene kadar karıştırın. (1+1/4 su bardağı bal kabağı püresi ile ideal bir kıvam oluyor).