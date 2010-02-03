Balkabaklı Humus

Sofra Tarifi

1.5 su bardağı nohut 1-2 dilim bal kabağı 1 çorba kaşığı kimyon (tane alıp öğütürseniz daha lezzetli olur) Yarım çay bardağı tahin 3 diş sarımsak (incecik doğranmış ya da ezilmiş) 1 adet limonun suyu 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz, karabiber Arzuya göre az pul biber

YAPILIŞI

Nohudu haşlayın. Bal kabağını geniş bir tencere içinde 1 çay bardağı su ilavesi ile kapağı kapalı olarak haşlayın. Haşlanmış nohudu blenderden çekin. Kabak püresini ve diğer malzemeleri ekleyip, iyice birbirine yedirene kadar karıştırın. (1+1/4 su bardağı bal kabağı püresi ile ideal bir kıvam oluyor).