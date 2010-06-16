Balkabaklı ve Manyas Lorlu Pane

Sofra Tarifi

50 gram Manyas lor peyniri 1 dilim (75 gr) bal kabağı 2 çorba kaşığı krem peynir 1 adet rendelenmiş muskat 2 adet yumurtanın sarısı Yeteri kadar galeta unu Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Bal kabağını iyice haşlayıp tencereden alın. Suyunu süzdürüp püre haline getirin. İçine, Manyas lor peyniri ve krem peynir koyun. Muskat ve yumurta sarısını ekleyin. Daha sonra kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar galeta unu ekleyin. Avcunuzda yuvarlayıp küçük toplar hazırlayın ve galeta ununa bulayın. Altın sarısı renk alıncaya kadar kızartıp soğuk servis yapın.

