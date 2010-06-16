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Balkabaklı ve Manyas Lorlu Pane

Balkabaklı ve Manyas Lorlu Pane
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram Manyas lor peyniri

1 dilim (75 gr) bal kabağı

2 çorba kaşığı krem peynir

1 adet rendelenmiş muskat

2 adet yumurtanın sarısı

Yeteri kadar galeta unu



Kızartmak için:

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Bal kabağını iyice haşlayıp tencereden alın. Suyunu süzdürüp püre haline getirin. İçine, Manyas lor peyniri ve krem peynir koyun. Muskat ve yumurta sarısını ekleyin. Daha sonra kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar galeta unu ekleyin. Avcunuzda yuvarlayıp küçük toplar hazırlayın ve galeta ununa bulayın. Altın sarısı renk alıncaya kadar kızartıp soğuk servis yapın.
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